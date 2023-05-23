High School Baseball
All-River Ridge District
Co-Player of the Year: Trey Ludy, Cave Spring; Mason Self, Christiansburg
Coach of the Year: Ricky Lonker, Cave Spring
First team: Trey Ludy, Cave Spring; Mason Self, Christiansburg; Trace Monroe, Salem; Marshall Basham, Christiansburg; Gabriel Huff, Pulaski County; Sam Skaff, Cave Spring; Gary Proctor, Cave Spring; Nick Golden, Pulaski County; Owen Tozier, Cave Spring; Trace Monroe, Salem; Kent Ray, Cave Spring; Rhett Moyer, Hidden Valley
Second team: Tanner Evans, Christiansburg; Julian Dillard, Hidden Valley; Cameron Main, Cave Spring; Taylor Huffman, Patrick Henry; Blaine Reedy, Pulaski County; Sam Dudash, Christiansburg; Cole Albert, Pulaski County; Alex Rudolph, Blacksburg; Owen Sweeney, Cave Spring; Max Pardon, Hidden Valley; Brice Abbott, Blacksburg; Cam Dunn, Christiansburg
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Softball
Player of the Year: Tristyn Tofano, Cave Spring
Coach of the Year: Alec Staneck, Blacksburg
First team: Tristyn Tofano, Cave Spring; Kadyn Camper, Christiansburg; Lorelei Spradlin, Blacksburg; Laken Greever, Pulaski County; Katey Mathena, Blacksburg; Sydney Smith, Cave Spring; Lexi Bennett, Cave Spring; Arianna Williams, Patrick Henry; Riley Young, Cave Spring; Sydney Reed, Hidden Valley; Emily Dickerson, Blacksburg; Mati Rogers, Hidden Valley; Abby Bradberry, Cave Spring
Second team: Sophia Peters, Cave Spring; Cora Grace Worrell, Patrick Henry; Emily Webb, Pulaski County; Brailyn Wilburn, Christiansburg; Catherine Henderson, Salem; Addison Reasor, Christiansburg; Ashley Stevens, Hidden Valley; Evelyn Rhoads, Blacksburg; Sydney Phibbs, Pulaski County; Haylie Nicholos, Hidden Valley; Lindsey Mann, Blacksburg; Shemara Meck, Patrick Henry; Kristen McElvy
Boys Soccer
Player of the Year: Harrison Dandridge, Patrick Henry
Coach of the Year: Shelley Blumenthal
First team: Harrison Dandridge, Patrick Henry; Edric Zhang, Blacksburg; Nati Seife, Christiansburg; Luca Pickeral, Christiansburg; Sean DeLorenzo, Blacksburg; Kai Feng, Blacksburg; Wyatt Eschenmann, Blacksburg; Logan Lavinder, Salem; Sam Dowdy, Patrick Henry; Rodrigue Moussa, Patrick Henry; Graham Fischer, Salem; Sami Seife, Christiansburg; Jackson Suess, Patrick Henry; Matt Chapman, Cave Spring; Addison Bass, Blacksburg; DJ Garza, Blacksburg;
Second team: Chase Fisher, Christiansburg; Buddy Reed, Salem; Caleb Yopp, Christiansburg; Nathan Pratt, Holden Blanton, Cave Spring; Cris Diaz, Hidden Valley; TJ Fisher, Salem; Cam Phillips, Hidden Valley; Elijah Clark, Salem; Jerry Cardenas-Tapia, Patrick Henry; Isaac Prather, Christiansburg; Charlie Lattimer, Blacksburg; Josh Kurpe, Hidden Valley; Canaan Fetizer, Cave Spring; Jeremiah Morgiewicz, Patrick Henry; Aiden Likens
Girls Soccer
Co-Player of the Year: Mila Santsaver-Jones, Blacksburg; Ava Landers, Christiansburg
Coach of the Year: Kayla Wood, Salem
First team: Mila Santsaver, Blacksburg; Ava Rose, Christiansburg; Zada Craig, Salem; Bridget Miller, Christiansburg; Erin Bishop, Blacksburg; Ava Landers, Christiansburg; Kallan Malabad, Blacksburg; Avery Mangus, Salem; Sally Eshelman, Patrick Henry; Ava Massjouni, Blacksburg; Charlotte Ellis, Blacksburg; Mary Haynes, Hidden Valley; Abby Pitts, Salem; Madison, Farley, Christiansburg; Kailyn Brawley, Blacksburg; Allison Kessel, Salem
Second team: Virginia Crawford, Blacksburg; Eliza Fleenor, Salem; Cacy Caldwell, Cave Spring; Kendra Fedison, Hidden Valley; Destiny Xia, Hidden Valley; Reese Mangus, Salem; Caroline O’Keefe, Patrick Henry; Holly Griffin, Hidden Valley; Riley Guzo, Cave Spring; Sara Cox, Pulaski County; Audrey Pearson, Hidden Valley; Mabe Hale, Patrick Henry; Abby Funk, Salem; Neena Whitaker, Cave Spring; Brooke Bowers, Salem; Paige Miller, Blacksburg