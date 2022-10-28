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High School Volleyball All-River Ridge District

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High School Volleyball

All-River Ridge District

Player of the year: Caleigh Ponn, Hidden Valley

Coach of the year: Carla Ponn, Hidden Valley

First team: Caleigh Ponn, Hidden Valley; Braelyn Williams, Christiansburg; Rylee Sloss, Blacksburg; Reghan Dixon, Patrick Henry; Grayce Edwards, Patrick Henry; Addison Reasor, Christiansburg; Calli Anderson, Hidden Valley; Sallie Boxley, Patrick Henry; Elle Williams, Cave Spring

Second team: Ella Walker, Salem; Hannah Keefer, Pulaski County; Ella Poff, Blacksburg; Jenna Sesler, Cave Spring; Sophie Arnold, Hidden Valley; Cacy Caldwell, Cave Spring; Reese Radford, Salem; Avery VanGilder, Blacksburg; Lauren Whittaker, Hidden Valley; Jayden Armstrong, Patrick Henry

Third team: Makenzie Board, Salem; Ela Shepherd, Christiansburg; Callie Harris, Patrick Henry; Meghan Prillaman, Patrick Henry; Sierra Carneal, Christiansburg; Abby Crosser, Hidden Valley; Leah Keefer, Pulaski County; Kai Brown, Salem; Katie Carroll, Cave Spring; Shae Torrence, Hidden Valley; Laci Armes, Pulaski County; Sophia Johnston, Blacksburg; Myah Crews, Salem

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