High School Volleyball
All-River Ridge District
Player of the year: Caleigh Ponn, Hidden Valley
Coach of the year: Carla Ponn, Hidden Valley
First team: Caleigh Ponn, Hidden Valley; Braelyn Williams, Christiansburg; Rylee Sloss, Blacksburg; Reghan Dixon, Patrick Henry; Grayce Edwards, Patrick Henry; Addison Reasor, Christiansburg; Calli Anderson, Hidden Valley; Sallie Boxley, Patrick Henry; Elle Williams, Cave Spring
Second team: Ella Walker, Salem; Hannah Keefer, Pulaski County; Ella Poff, Blacksburg; Jenna Sesler, Cave Spring; Sophie Arnold, Hidden Valley; Cacy Caldwell, Cave Spring; Reese Radford, Salem; Avery VanGilder, Blacksburg; Lauren Whittaker, Hidden Valley; Jayden Armstrong, Patrick Henry
Third team: Makenzie Board, Salem; Ela Shepherd, Christiansburg; Callie Harris, Patrick Henry; Meghan Prillaman, Patrick Henry; Sierra Carneal, Christiansburg; Abby Crosser, Hidden Valley; Leah Keefer, Pulaski County; Kai Brown, Salem; Katie Carroll, Cave Spring; Shae Torrence, Hidden Valley; Laci Armes, Pulaski County; Sophia Johnston, Blacksburg; Myah Crews, Salem