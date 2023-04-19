S&P 500
4,154.52
-0.35
Dow 30
33,897.01
-79.62
Nasdaq
12,157.23
+3.82
Russell 2000
1,799.44
+3.89
Stocks of local interest:
AMNB;29.78;+0.03;28.22;38.83;
T;19.70;-0.12;14.46;21.53;
AUB;33.41;+1.12;30.26;41.04;
AAP;128.11;+1.46;109.05;231.43;
ACM;82.62;-0.33;60.74;92.16;
People are also reading…
ALL;116.51;+2.37;103.20;144.46;
AEP;93.54;+1.07;80.30;105.60;
BSET;14.75;-0.45;14.20;24.12;
CSX;30.56;+0.15;25.80;38.17;
COF;99.30;+1.75;86.84;144.73;
GLW;34.00;-0.50;28.98;37.73;
DHR;254.76;-1.38;233.71;303.82;
D;57.43;+0.07;52.03;87.94;
DD;71.21;-0.42;49.52;78.40;
ELV;457.33;-25.75;440.02;549.52;
XOM;116.57;-0.37;79.29;119.63;
FDX;229.49;+0.28;141.92;248.76;
RAIL;3.0000;-0.0200;2.9000;6.1000;
GE;99.03;+0.56;46.78;99.31;
HD;296.91;-2.04;264.51;347.25;
HTBI;22.39;+0.66;21.49;30.79;
HOFT;17.47;-0.43;12.90;22.10;
IBM;126.32;-1.46;115.55;153.21;
IP;36.57;+0.08;30.69;50.23;
KR;47.45;-0.40;41.82;58.97;
LHX;203.54;-0.89;189.73;260.63;
LOW;208.83;+0.73;170.12;223.31;
LUNA;6.45;-0.05;4.06;10.97;
MMC;173.56;-1.33;143.33;183.14;
MSFT;288.45;+0.08;213.43;294.18;
NKSH;32.32;-0.07;30.52;43.78;
NSC;209.84;+0.15;196.33;276.65;
OCC;4.5500;+0.1200;3.2600;4.8500;
PNFP;56.25;+2.97;51.15;89.00;
RGCO;21.70;-0.47;18.01;24.55;
STLY;7.25;0.00;6.55;10.00;
STLD;106.22;-1.27;62.44;136.46;
TFC;34.79;+0.94;28.70;53.63;
UPS;196.03;+1.91;154.87;209.39;
VZ;38.60;-0.34;34.55;55.51;
WMT;150.01;+0.16;117.27;160.77;
WFC;42.24;+0.37;35.25;49.49;
WRK;30.83;+0.16;26.84;54.78;