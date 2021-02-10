S&P 500
3,909.88
-1.35
Dow 30
31,437.80
+61.97
Nasdaq
13,972.53
-35.16
Russell 2000
2,282.44
-16.56
AMNB;29.76;-0.46;18.53;36.99
ANTM;298.17;-0.53;171.03;340.98
T;28.55;-0.07;26.08;38.68
AUB;36.38;-0.16;18.55;38
AAP;161.86;1.19;71.33;177.92
ACM;52.94;-0.57;21.76;55.73
ALL;105.6;-2.28;64.13;125.92
AEP;80.01;0.17;65.14;104.63
BSET;22.1;0.12;4.25;25.98
CSX;88.18;-0.29;46.81;97.54
COF;117.62;1.69;38;118.33
GLW;36.94;0.61;17.44;38.84
DHR;237.49;0.49;119.6;248.32
D;73.09;-0.02;57.79;90.89
RRD;2.58;0.04;0.72;3.12
DD;70.32;-3.15;28.33;87.27
XOM;51.12;0.49;30.11;61.53
FDX;257.46;-1.67;88.69;305.66
RAIL;4.05;-0.26;0.73;4.56
GE;11.4;-0.14;5.48;13.26
HD;278.69;1.92;140.63;292.95
HTBI;22.95;0;11.75;27.36
HOFT;33.75;-0.15;12.3;36.49
IBM;122.24;0.14;90.56;155.6
IP;48.4;0.3;26.38;53.39
KR;33.61;0.02;27.06;42.99
LHX;187.52;1.35;142.01;230.98
LOW;177.24;-0.54;60;180.67
LUNA;11.97;-0.19;4.5;12.53
MMC;112.73;-1.12;74.33;120.97
MSFT;242.82;-0.95;132.52;245.92
NKSH;32.1;0.04;23.37;44.99
NSC;245.29;-0.53;112.62;258.17
OCC;3.75;-0.1;2.05;4.62
PNFP;74.69;-0.92;27.8;76.68
RGCO;23.14;-0.44;22.08;31.98
STLY;0.59;-0.02;0.37;0.7