S&P 500
3,801.19
+1.58
Dow 30
31,068.69
+60.00
Nasdaq
13,072.43
+36.00
Russell 2000
2,127.96
+36.95
Local stocks below (please make sure correct stocks snippet is used)
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NSC;256.44;2.07;112.62;257.86
OCC;3.21;-0.11;2.05;4.62
PNFP;70.8;0.82;27.8;71.96